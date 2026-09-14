Генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ

Кравченко також заявив, що друга підозра стосується близької до керівника САП особи.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який подав у відставку після скандалу через справу "Карфаген", заявив, що підписав підозри керівнику НАБУ та особі, близькій до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Опираючись на зібрану доказову базу, я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Підозрюю його у підробленні офіційних документів і отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення з метою шучно створити підстави для уникнення від відповідальності в суді", - наголосив Кравченко у відеозверненні.

За його словами, друга підозра стосується близької до керівника САП особи за вплив на суддів ВАКС, пропозиція їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації.

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"Саме це кримінальне провадження і стало тригером та істинною причиною нічного штурму Офісу Генпрокурора. Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував президент, стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканості в обмін на відмову від ухвалення підозри. Я обіцяв не бути політично зручним і не відмовлятися від рішення, якого вимагають закон і докази. Я знаю, що цього, крім мене ніхто б не зробив", - сказав Кравченко. Він каже, що є докази, які були зібрані задовго до операції "Карфаген". За його словами, намагалися зупинити його, як "прямого політичого опонента, як людину, яка може перешкодити обранню потрібного нового керівника САП".

При цьому порадив Семену Кривоносу та керівнику САП Олександру Клименку подати у відставку. Він стверджує, що Кривонос фіктивно усиновив диитину та замішаний в хабарництві. "На жаль, ми живемо в країні кривих дзеркал, де доброчесність переворили на декорацію, за якою приховуються зовсім інші цілі", - заявляє Кравченко. За його словами, коли один орган викрадає в іншого матеріали справи, то це не боротьба з корупцією, а перетворення правоохоронного органу на самостійний центр політичної влади, якого не обирав український народ.

Він вважає, що операція "Карфаген" була спрямована не тільки проти нього, а її "справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ і САП", а після цього усунути генпрокурора і зупити ухвалення процесуальних рішень у цих справах.

За його словами, під час обшуків працівники НАБУ і САП отримали доступ до матеріалів провадження, які стосують їх кервників і працівників.

Кравченко зазначив, що не тримаєтться за посаду, але і "не дозволю використовувати мою відставку для зупинення всіх кримінальних проваджень, приховування чи знищення доказів і встановлення контролю над прокуратурою тими, чиї дії вона розслідувала".

Справа "Карфаген": що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня НАБУ та САП оприлюднили записи розмов у межах "Карфаген", під час якої правоохоронці викрили злочинну організацію, створену одним із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора.

За даними НАБУ, угруповання сформували у середині 2025 року. До нього, за версією правоохоронців, увійшли чинні працівники прокуратури та наближені до посадовця особи. Основним напрямом діяльності було отримання хабарів за невтручання у роботу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців.

Як встановило слідство, отримані кошти легалізували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого майна. Загалом на такі активи, за даними Бюро, витратили понад 20 млн грн. Ще понад 12 млн грн становила вартість нерухомості в одному з популярних апарт-комплексів Буковеля, яку, як стверджує НАБУ, переоформили на третіх осіб. Понад 10 млн грн учасники схеми розмістили на рахунках наближених людей під виглядом законних доходів.

В заяві НАБУ зазначалося, що це створило умови для заведення в систему прокуратури своїх людей. Саме так у серпні 2025 року на керівну посаду в Офісі генерального прокурора було призначено так званого "Канцлера" , а це Сергій Кропива, який був заступником начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора

В оприлюднених записах, окрім організатора угруповання, якого називають "Канцлером", фігурують інші учасники злочинної групи, зокрема "Шеф" та "Муза". Єлизавета Івахненко, яку слідство називає "Музою" у нових записах НАБУ та САП у межах операції "Карфаген", у 22 роки обіймала посаду заступниці декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії.

У червні 2025 року вона стала власницею автомобіля MERCEDES-BENZ EQE 350 2023 року випуску. А вже в жовтні того ж року придбала нежитлове приміщення площею понад 150 квадратних метрів у Печерському районі Києва.

За даними НАБУ та САП, у січні 2026 року нерухомість з'явилася і у матері Івахненко. Йдеться про квартиру в Одесі площею 64,5 квадратного метра.

За версією слідства, Єлизавета Івахненко, яка фігурує на записах під псевдонімом "Муза", була коханкою Сергія Кропиви.

В Бюро стверджують, що "Канцлер" працював в інтересах особи із псевдонімом "Шеф", ім'я якого в матеріалах не називається, однак на плівках "Канцлер" звертається до такого собі Андрійовича і називає його "шефом". Не виключено, що це генпрокурор Руслан Кравченко, котрий по-батькові є Андрійовичем.

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