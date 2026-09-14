'Великий виклик': CBS розкрив 'гірку правду' про ракетні арсенали США

США можуть мати високотехнологічну зброю, але не здатні швидко поповнювати її запаси.

Війна в Україні та бойові дії проти Ірану продемонстрували, що американський військово-промисловий комплекс має серйозні проблеми зі швидкістю виробництва боєприпасів. Про це йдеться в матеріалі американського телеканалу CBS.

Одним із найяскравіших прикладів є ракети-перехоплювачі Patriot. На підприємстві Lockheed Martin в Арканзасі журналістам показали сучасну версію цієї зброї, призначену для знищення балістичних ракет. Перехоплення відбувається безпосереднім зіткненням двох ракет на великій швидкості.

Одна така ракета коштує близько 4 мільйонів доларів. Нині Lockheed Martin здатна виробляти приблизно 750 одиниць на рік. Водночас лише під час війни проти Ірану США використали близько 1500 таких ракет.

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За оцінкою Марка Кансіана з Центру стратегічних та міжнародних досліджень, загальна вартість боєприпасів, які США вже застосували проти Ірану, становить близько 25 мільярдів доларів. Йдеться не лише про Patriot, а й про інші дорогі системи, зокрема Tomahawk, THAAD та PrSM.

"Війна в Україні стала сигналом тривоги, бо стало зрозуміло, що у нас немає достатніх запасів або можливостей для постачання в умовах затяжного конфлікту", – пояснив Кансіан.

За його словами, американського озброєння може вистачити для продовження нинішньої війни проти Ірану. Однак значно серйозніша проблема виникне у випадку тривалого масштабного конфлікту з Китаєм:

"Ми можемо забезпечити достатньо боєприпасів на місяць, але перейти до другого, третього чи четвертого місяця – це великий виклик".

США намагаються терміново наростити виробництво

Пентагон заперечує твердження про критичний дефіцит боєприпасів, однак водночас закликає оборонні компанії перейти на фактично воєнні темпи виробництва.

Lockheed Martin планує збільшити щорічний випуск ракет Patriot із 750 до 2000 одиниць. Для цього компанія збільшує кількість робочих змін і впроваджує автоматизацію.

Проблема полягає не лише у фінансуванні. На виготовлення самої ракети потрібно близько шести тижнів, однак виробництво приблизно 4000 деталей, з яких вона складається, може займати до двох років.

Компанія залежить від мережі з приблизно 500–1000 постачальників. Якщо хоча б одна важлива деталь затримується, це може зупинити весь виробничий процес.

Подібна ситуація спостерігається і з ракетними двигунами Patriot. Їх виробник L3Harris майже вдвічі збільшив випуск і будує новий автоматизований завод. Водночас його запуск очікується лише приблизно через 16 місяців.

Пентагон робить ставку на дешевші ракети

Паралельно США намагаються створити зброю, яку можна виробляти значно швидше та дешевше.

Компанія CoAspire розробляє крилату ракету, вартість якої становить лише кілька сотень тисяч доларів. Вона поступається дорогим аналогам за дальністю та потужністю, але її головна перевага – можливість масового виробництва.

Ракета складається приблизно з 200 деталей, частина яких є комерційними компонентами. Пентагон планує придбати близько 10 тисяч таких недорогих ракет у CoAspire та інших стартапів.

За словами керівника компанії Дага Деннені, навіть сучасним системам протиповітряної оборони буде надзвичайно складно впоратися з атакою, якщо одночасно запустити тисячі відносно дешевих ракет.

Таким чином, США намагаються змінити підхід до озброєння: поряд із дорогими високоточними системами створювати значно дешевші боєприпаси, які можна виробляти тисячами.

Водночас швидко вирішити проблему дефіциту не вдасться. Кансіан оцінює, що для відновлення американських запасів до довоєнного рівня може знадобитися від одного до п'яти років – залежно від конкретного типу боєприпасів.

Виснаження арсеналів США - останні новини

Раніше Forbes писав, що США зіткнулися з проблемою виснаження запасів високоточних ракет і засобів протиракетної оборони через тривале використання зброї у війні з Іраном. Експерти попереджають, що повернення американських арсеналів до довоєнного рівня може зайняти кілька років.

За даними аналітиків, станом на 27 лютого США мали близько 2330 ракет Patriot. До 27 липня ця кількість, за оцінкою CSIS, могла скоротитися до 759–827 одиниць.

Схожа ситуація із перехоплювачами THAAD. Якщо у лютому їх було близько 452, то наприкінці липня залишалося орієнтовно 234–278.

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