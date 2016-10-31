Латвійський пенсіонер втопив машину в ямі з колою, щоби позбутися іржі (відео)

У Латвії 73-річний пенсіонер з Шедерской волості намагався позбавити свою машину від іржі за допомогою кока-коли та соди. Про це пише "Медуза".

Читайте такожЯпонці показали нові фото і відео, зроблені супутником Місяця

Щоб виконати цю операцію, чоловік викопав чималу яму, застелив плівкою і вилив у неї 12 тисяч літрів газованої води і 40 кілограмів соди. Ніякої реакції не відбулось, але пенсіонер все одно вирішив перевірити, очистить суміш від іржі його Audi чи ні.

Пенсіонер з розгону в'їхав у яму та розбив автомобіль. Чи вдалося йому видалити іржу з машини, невідомо.

"Моя пенсія становить 2 тисячі євро на рік, решту мені присилають діти. Вони думають, що я їх витрачаю на ліки", — розповів пенсіонер.

За словами чоловіка, він витратив на експеримент 8 тисяч євро.