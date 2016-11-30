У Канаді водіїв напідпитку будуть доставляти до в’язниці під пісні Nickelback

Про це йдеться в повідомленні поліції Кенсінгтона у Facebook.

Співробітники поліції проінформували, що до кінця року будуть активно ловити «дурнів, які вважають, що можуть і пити, і водити». Таким порушникам обіцяють «здоровенний штраф», «кримінальне обвинувачення» та пісню Nickelback.

«Будь ласка, давайте не будемо псувати відмінну нерозкриту копію (касети – ред.) Nickelback. Ви не будете п'яними сідати за кермо, а ми не змусимо вас слухати це», – йдеться в повідомленні поліції.

Читайте такожУ США жінка вистрибнула з літака під час приземлення і годину бігала від правоохоронців

Поліцейські порадили містянам заздалегідь планувати свій відпочинок – записати номер таксі або залишитися у друзів після святкування, аби не сідати за кермо у нетверезому стані.