В Австралії поліція вилучила з сідниць байкера заряджений пістолет (фото)

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Ще один пістолет був знайдений в автомобілі чоловіка.

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Зупинивши і обшукавши машину, в якій їхав підозрюваний, поліцейські знайшли зброю, що спонукало їх провести особистий обшук затриманого. Як йдеться в заяві поліції, зброю знайшли прихованою між сідниць чоловіка.

Також правоохоронці обшукали квартиру, де живе байкер, і знайшли в ній вибухівку, наркотики і пістолет-електрошокер.

Чоловік звинувачений в незаконному зберіганні зброї і наркотиків. Суд над ним відбудеться 21 грудня.

Rebels - одна з найбільших байкерських банд Австралії. Раніше її членів судили за торгівлю наркотиками і зброєю.