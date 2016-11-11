В Австралії поліція вилучила з сідниць байкера заряджений пістолет (фото)
Поліція австралійського міста Брісбейн повідомляє про дивну знахідку. Із заднього проходу байкера, ймовірно пов'язаного з підпільним угрупованням Rebels ("Бунтівники"), було витягнуто однозарядний пістолет, готовий до стрільби.
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Ще один пістолет був знайдений в автомобілі чоловіка.
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Зупинивши і обшукавши машину, в якій їхав підозрюваний, поліцейські знайшли зброю, що спонукало їх провести особистий обшук затриманого. Як йдеться в заяві поліції, зброю знайшли прихованою між сідниць чоловіка.
Також правоохоронці обшукали квартиру, де живе байкер, і знайшли в ній вибухівку, наркотики і пістолет-електрошокер.
Чоловік звинувачений в незаконному зберіганні зброї і наркотиків. Суд над ним відбудеться 21 грудня.
Rebels - одна з найбільших байкерських банд Австралії. Раніше її членів судили за торгівлю наркотиками і зброєю.