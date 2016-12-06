У США білка за добу вкрала 150 лампочок з різдвяної гірлянди

Про це пише Медуза.

«У цьому році ми виявили нового злодюжку. Ним виявилася маленька білка, яку ми прозвали „Лампочковий Бандит“. Хочемо вірити, що цей маленький негідник прикрашає лампочками своє затишне гніздечко, але насправді ми думаємо, що він приймає їх за їжу», — написала автор відео Маргарет Рікон.

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Рікон зняла кілька роликів. На одному з них звір тікає з жовтою лампочкою.

На другому відео білка стрибає в кущі з синьою лампочкою.

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На іншому - з помаранчевою.

Про подальшу долю білки інформації немає.