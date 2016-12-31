Диригента оркестру в Римі позбавили роботи за розповідь дітям, що Санта-Клауса не існує

Про це повідомили інформаційні агентства 31 грудня, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що диригент Джакомо Лопрієно 29 грудня був розлючений холодним прийомом, який юна аудиторія влаштувала виконанню його оркестром діснеївського мюзиклу «Frozen». Тому після шоу він влаштував демарш.

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Батьки в соціальних мережах висловили своє обурення такими діями Лопрієно, оскільки їхні діти через одкровення цього чоловіка були доведені до сліз.

Організатор заходу, компанія Dimensione Eventi, наголосила, що «як і всі, ми були шоковані заявою, зробленою диригентом».

«Те, що він сказав, є неприйнятним. Це була довільна дія однієї людини», – йдеться в повідомленні.

Організатори згодом звільнили Лопрієно від співпраці, а згодом опублікували фотографію нового оркестрового диригента цього шоу, який стояв поруч із Санта-Клаусом.