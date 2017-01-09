Чоловік, який зв'язав 103 светри, став зіркою інтернету (фото)

Про це повідомляє Reddit.

Сем почав в'язати в 1999 році і з тих пір зв'язав собі 103 светри — з зображенням Таймс-сквер в Нью-Йорку, британського Стоунхенджа або моста «Золоті ворота» в Сан-Франциско.

Іноді він вибирає не пам'ятки, а щось буденне, ніби лінії електропередачі або вишневого саду.

Після цього Панськи фотографується в светрі на подібному тлі — саме ці знімки і стали популярними в інтернеті.