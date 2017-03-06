Взяв естафету у Миколи II: в Росії "пустив сльозу" монумент Леніна (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Глава невеликого міста поблизу фінського кордону заявив: "у Росії почали відбуватися справжні чудеса".

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Колишня прокурор окупованого Криму була першою, хто виявив "диво" на пам'ятнику.

Минулого тижня в ефірі одного з російських телеканалів Поклонська зі сльозами на очах заявила, що на півострові замироточив бюст Миколи II.