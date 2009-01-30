В Іраку відкрили пам'ятник черевикам, якими пожбурили в Буша (фото)

В Іраку відкрили пам`ятник черевикам, які іракський журналіст Мунтадар ЗАІДІ пожбурив у Президента США Джорджа БУША.

Гігантський черевик встановлено в місті Тікріт - на батьківщині колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Черевик розташовано на білому п`єдесталі, на який нанесено вірш, що прославляє вчинок М.ЗАІДІ. Висота скульптури - близько трьох метрів.

Автор твору Лаїт АМАРІ каже, що його робота має стати "джерелом гордості для всіх іракців", і вона не політична.

Черевик встановлено в саду будинку, де розташована добродійна організація, яка займається доглядом за дітьми, чиї батьки загинули під час конфлікту в Іраку.

У грудні минулого року під час прес-конференції Дж.БУША, який приїхав до Іраку, М.ЗАІДІ схопився зі стільця і один за одним пожбурив обидва свої черевика в американського лідера, поряд з яким за трибуною стояв прем`єр-міністр Іраку Нурі МАЛІКІ.

Черевики не досягли мети, оскільки Дж.БУШ пригнувся, а служба охорони негайно повалила М.ЗАІДІ на підлогу та вивела із залу. "Це тобі прощальний поцілунок, собако! - кричав журналіст арабською, кидаючи черевики. - Це тобі від удів, сиріт і всіх загиблих в Іраку!".

Зараз М.ЗАІДІ перебуває у в`язниці, чекаючи суду за звинуваченням в "агресії стосовно глави іноземної держави".

Якщо суд визнає його вину, 28-річний журналіст, якого багато хто в арабському світі вважає героєм, може отримати термін від 5 до 15 років. Проте, на думку багатьох місцевих журналістів, М.ЗАІДІ може отримати мінімальне покарання.

Черевики, які журналіст пожбурив у Дж.БУША, знищили під час слідства.