"Вони схожі на тінейджерів": в Канаді 150 корів ув'язалися за бобром, фермери дивуються (відео)

У канадській провінції Саскачеван стадо корів ув'язалися за бобром.

Про це повідомляє CBC.

Подія зняла на відео і опублікувала у Facebook фермер Адрієнн Айві.

Жінка і її чоловік були вражені дивною поведінкою свого стада з 150 телиць (молодих корів). Вони під'їхали ближче і побачили, що тварини зібралися біля гризуна.

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На думку Айві, коровами рухала цікавість, а бобер шукав місце для нової хатки. «Вони схожі на тінейджерів, - пояснила вона CBC. - Думаю, вони слідували за ним, бо не могли зрозуміти, що це таке».

У грудні повідомлялося, що бобер пробрався в магазин в американському місті Шарлотт Хол, штат Меріленд, і розбив стелажі з штучними ялинками.