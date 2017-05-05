Італійська компанія планує спеціально для РФ виготовляти вино Dimon

Італійська виноробна компанія ColleMassari збирається випускати вино Dimon для його продажу в Росії. Відповідна заявка в Роспатент на реєстрацію бренду Dimon від співвласника італійської компанії Марії Ірис є у розпорядженні Агентства міських новин «Москва».

Як випливає з заявки, товарні знаки реєструються за класами міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) №16, 33 та 35, що дозволяє випускати і продавати під цим брендом вино та інші алкогольні напої, а також займатися рекламою і адміністративною діяльністю в сфері бізнесу.

Президент Першої патентної компанії Анатолій Аронов зазначає, що між реєстрацією бренду і виходом вина на російському ринку може пройти кілька років.

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«На даний момент говорити про вихід на російський ринок італійського вина Dimon передчасно. Як правило, між реєстрацією бренду і виходом продукту проходить кілька років. Тим не менш вино такої відомої виноробної компанії, яка відома такими винами як ColleMassari і Grattamacco, буде безумовно популярно в Росії. Хоча можливо вино буде виходити ексклюзивною колекцією, для подарунків у тому числі і керівництву країни», - заявив експерт.

Італійська виноробна компанія ColleMassari є власником двох господарств в Тоскані. Співвласниками компанії є брат і сестра М. Ірис і К. Типу.