Кошеня-"павук" спритно пробіглося стіною, переслідуючи іграшку (відео)
15:11, 15 травня 2017Курйози
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Маленьке кошеня спритно вилізло на вертикальну стіну, ганяючись за своєю іграшкою.
May 14, 2017
Як видно на відео, викладеному в Twitter, кошеня бігло за іграшкою, а коли хазяйка високо підняла її, спокійно продовжило рух вгору по стіні.
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У соцмережі користувачі вже прозвали його "котом-павуком". Також вони жартують, що кошеня змогло це зробити, оскільки йому не пояснили закони гравітації.
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