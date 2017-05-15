Кошеня-"павук" спритно пробіглося стіною, переслідуючи іграшку (відео)

Як видно на відео, викладеному в Twitter, кошеня бігло за іграшкою, а коли хазяйка високо підняла її, спокійно продовжило рух вгору по стіні.

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У соцмережі користувачі вже прозвали його "котом-павуком". Також вони жартують, що кошеня змогло це зробити, оскільки йому не пояснили закони гравітації.