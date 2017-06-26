Корова втрутилася у футбольний матч в Болгарії (відео)

21:51, 26 червня 2017
Курйози
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Тварина увірвалося на тренувальну галявину через дірку, яка була в загородженні.

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По істині унікальний епізод стався у Болгарії, де буденний спаринг проводили місцевий Ботев і кіпрський АЕЛ.

Напевно, футболісти обох команд швидко б забули цю гру. Однак ще дуже довго вони будуть пам'ятати її завдяки корові, пише sportarena.com.

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Тварина увірвалося на тренувальну галявину через дірку, яка була в загородженні, і спокійно почала ходити по полю, вишукуючи, мабуть, щось поживне для себе.

Але пару хвилин пошуків не додали оптимізму корові, і вона намагалася перейти крізь сітку на інше поле, що їй не вдалося.

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Теги: #футбол#корова