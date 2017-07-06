У харківському метро вибухотехніки виявили у підозрілій коробці кошеня
22:54, 06 липня 2017Курйози
1855 0
Невідомий залишив в коробці не бомбу, а тваринку.
Вміст коробки не міг вибухнути - хіба що спровокувати вибух розчулення / Фото УНІАН
5 липня в Харкові на станції метро «Індустріальна» у вагоні поїзда пасажири виявили підозрілу коробку, повідомляє 057.ua.
"Вміст коробки реагував на метал, тому поїзд поставили у тупик", - розповіли в поліції.
Читайте такожКошеня-"павук" спритно пробіглося стіною, переслідуючи іграшку (відео)
На місце одразу ж викликали експертів-вибухотехніків, які перевірили підозрілу коробку.
"Коробка була щільно закрита, а всередині було маленьке кошеня. Його цілеспрямовано кинули помирати", - розповів прес-секретар Харківського метрополітену В'ячеслав Хітрін.
При перевірці коробки пасажирів і персонал не евакуювали, графік руху потягів не змінився.
Кошеня віддали в Центр поводження з тваринами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter