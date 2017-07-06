У харківському метро вибухотехніки виявили у підозрілій коробці кошеня

5 липня в Харкові на станції метро «Індустріальна» у вагоні поїзда пасажири виявили підозрілу коробку, повідомляє 057.ua.

"Вміст коробки реагував на метал, тому поїзд поставили у тупик", - розповіли в поліції.

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На місце одразу ж викликали експертів-вибухотехніків, які перевірили підозрілу коробку.

"Коробка була щільно закрита, а всередині було маленьке кошеня. Його цілеспрямовано кинули помирати", - розповів прес-секретар Харківського метрополітену В'ячеслав Хітрін.

При перевірці коробки пасажирів і персонал не евакуювали, графік руху потягів не змінився.

Кошеня віддали в Центр поводження з тваринами.