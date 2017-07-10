"Ти про мене теж подумав": Путін похвалився перед хлопчиком-винахідником (відео)

Президент Росії Володимир Путін під час промислової виставки підійшов до хлопчика, який придумав робота для спуску під воду.

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Відео розмови президента РФ з дитиною виклав на своїй сторінці в Twitter прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

"А ти знаєш, що я теж спускався? Виходить, ти про мене теж подумав", - сказав глава РФ хлопчикові.

Хлопчик придумав робота для спуску під воду.

Путін: А ти знаєш, що я теж спускався? Виходить, ти про мене теж подумав pic.twitter.com/BFldnJIs5g — Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) July 10, 2017

Як повідомляв УНІАН, минулого року Путін на церемонії вручення премій Російського географічного товариства (РГТ) пожартував щодо протяжності кордонів Росії. Президент Росії запитав хлопчика, де закінчується межа Росії. Той відповів йому, що кордон РФ "закінчується через Берингову протоку зі США".

На це Путін відповів, що "кордон Росії ніде не закінчується".