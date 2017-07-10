"Ти про мене теж подумав": Путін похвалився перед хлопчиком-винахідником (відео)

11:35, 10 липня 2017
Курйози
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У Путіна сталася дивна розмова з хлопчиком-винахідником.

Путін - хлопчику: Виходить, ти про мене теж подумав / Скріншот

Президент Росії Володимир Путін під час промислової виставки підійшов до хлопчика, який придумав робота для спуску під воду.

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Відео розмови президента РФ з дитиною виклав на своїй сторінці в Twitter прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

"А ти знаєш, що я теж спускався? Виходить, ти про мене теж подумав", - сказав глава РФ хлопчикові.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Путін на церемонії вручення премій Російського географічного товариства (РГТ) пожартував щодо протяжності кордонів Росії. Президент Росії запитав хлопчика, де закінчується межа Росії. Той відповів йому, що кордон РФ "закінчується через Берингову протоку зі США".

На це Путін відповів, що "кордон Росії ніде не закінчується".

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Теги: #Путін і хлопчик#Путін і винахідник