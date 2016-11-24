Путін остаточно втратив береги: кордон Росії "ніде не закінчується" (відео)
24 листопада президент Росії Володимир Путін на церемонії вручення премій Російського географічного товариства (РГТ) пожартував щодо протяжності кордонів Росії.
Путін: Де закінчується межа Росії?— Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) November 24, 2016
9-річний географ Мирослав: Берингову протоку, США.
Путін: Кордон Росії ніде не закінчується! pic.twitter.com/PDgIsHpv2t
Відео зі словами Путіна опублікував прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.
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Під час церемонії Путіну представили 9-річного Мирослава Оскірка, який володіє здатністю вгадувати країну за перевернутими контурами її кордонів і називати столиці.
Президент Росії запитав Оскірка, де закінчується кордон Росії. Хлопчик відповів йому, що кордон РФ "закінчується через Берингову протоку зі США".
На це Путін відповів, що "кордон Росії ніде не закінчується".
Раніше Путін заявив, що якщо почати переглядати підсумки Другої світової війни і дискутувати про належність Калінінграда, то виникне питання про приналежність Львова.