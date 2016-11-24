Путін остаточно втратив береги: кордон Росії "ніде не закінчується" (відео)

15:30, 24 листопада 2016
Світ
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24 листопада президент Росії Володимир Путін на церемонії вручення премій Російського географічного товариства (РГТ) пожартував щодо протяжності кордонів Росії.

Відео зі словами Путіна опублікував прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

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Під час церемонії Путіну представили 9-річного Мирослава Оскірка, який володіє здатністю вгадувати країну за перевернутими контурами її кордонів і називати столиці.

Президент Росії запитав Оскірка, де закінчується кордон Росії. Хлопчик відповів йому, що кордон РФ "закінчується через Берингову протоку зі США".

На це Путін відповів, що "кордон Росії ніде не закінчується".

Раніше Путін заявив, що якщо почати переглядати підсумки Другої світової війни і дискутувати про належність Калінінграда, то виникне питання про приналежність Львова.

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