Твіти Трампа зачитали голосом Голлума з "Володаря кілець" (відео)

Ведучий шоу "The Late Show" на телеканалі CBS Стівен Кольбер попросив актора Енді Серкіса, який зіграв Голлума у фільмах "Володар кілець" і "Хоббіт", зачитати твіти Дональда Трампа голосом свого персонажа.

Голлум, зокрема, зачитав твіт Трампа про "covfefe" - слово, значення якого не знає ніхто. "Що таке covfefe, моє золотце?" - поцікавився він.

Читайте такожВийшов трейлер фільму Covfefe про опечатке Трампа (відео)

Як зазначили Кольбер і Серкіс після цього, у виконанні Голлума твіти президента США звучать набагато краще.

Як зазначає Медуза, раніше, ще в січні 2017 року, інший актор - Марк Хемілл - зачитав твіти Дональда Трампа голосом Джокера з "Бетмена".

Читайте також"Це мій голос!": Трамп відреагував на заклики припинити писати в Twitter

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп опублікував у своєму Twitter-акаунті пост з невідомим словом "covfefe". В англійській мові такого слова не існує, тому, швидше за все, Дональд Трамп допустив помилку.