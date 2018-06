Трамп "догрався" з Twitter: у США приготували "акт про covfefe"

У США пропонують почати зберігати пости президента Дональда Трампа з соцмереж в Національному архіві. Законодавча ініціатива належить члену Палати представників від Демократів Майку Квіглі, пише The Hill.

Читайте такожУ ході візиту до Польщі Трамп обговорюватиме російсько-українську війну - ЗМІНазва акту Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement зводиться до абревіатури COVFEFE – нового мему авторства самого Трампа які написав у "Твіттері" пост із неіснуючим словом.

Передбачається, що акт зарахує до президентських записів і пости в соцмережах, а відповідно вони будуть зберігатися в Національному архіві. Видалення постів стане потенційно незаконним.

"Часте і "нефільтроване" використання президентом свого особистого облікового запису в Twitter як засобу офіційної комунікації безпрецедентне. Якщо президент збирається робити різкі публічні заяви про політику в соцмережах, ми повинні забезпечити, щоб ці заяви були задокументовані і збережені на майбутнє. Президент повинен нести відповідальність за кожен пост", - йдеться в заяві Квіглі.

31 травня Трамп опублікував незакінчений твіт, в якому використав неіснуюче слово covfefe. Імовірно, йшлося про coverage. У такому разі фразу можна перекласти як «Незважаючи на постійну негативну реакцію преси...». Публікація породила масу жартів в мережі.