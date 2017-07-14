У китайському ТЦ відкрили "камери схову", де можна залишити чоловіка

У китайському торговому центрі з'явилися "камери схову", де можна залишити чоловіка поки дружина ходить за покупками. Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві видання.

"Камери схову" - це скляні будки, де незадоволені чоловіки, які не хочуть ходити за покупками, можуть провести час. Всередині кожної капсули є стілець і комп'ютер з іграми.

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В даний час цей сервіс надається безкоштовно, але в майбутньому відвідувачам доведеться заплатити невелику суму через мобільний телефон.

Кілька чоловіків, які вже випробували послугу, назвали оригінальної ідею поставити подібні будки з іграми.

Як повідомляв УНІАН, у США відвідувачка галереї розбила експонати вартістю 200 тисяч доларів, роблячи селфи на їх фоні.