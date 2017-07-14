Селфі за $200 тисяч: у США дівчина розгромила експонати галереї, роблячи фото (відео)

Відвідувачка галереї 14th Factory в американському Лос-Анджелесі розбила експонати вартістю 200 тисяч доларів, роблячи селфі на їх фоні, пише Mashable.

Жінка присіла перед одним з експонатів, мабуть, намагаючись зробити селфі, але не втримала рівновагу і зачепила один з них. В результаті один за одним впали відразу десять збудованих в ряд постаментів.

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Як повідомляє видання, були пошкоджені три фігури з серії Hypercaine. Об'єкти, створені художниками Саймоном Берчем, Глорією Ю, Габриеэлем Чаном і Джейкобом Блитцером, являють собою корони різних кольорів і форм.

Як повідомляв УНІАН, у США робочий застряг усередині банкомату.