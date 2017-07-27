В Китаї два масивних бабаки провели спаринг прямо посеред траси (відео)

Масивні бабаки провели битву за «дорожню лють», яка виглядала б доречною в реслерському ринзі.

Два величезних бабака були помічені посеред дороги в химерному кліпі.

Незвичайні кадри показують, що великі бабаки стають на задні лапи, щоб битися, як пара професійних бійців.

Кожен намагається отримати контроль над боротьбою за владу, зрідка намагаючись схопити один одного за горло.

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Вони так захопилися боротьбою, що не помітили, як стали причиною автомобільного затору на трасі Хайсі-Монголо-Тибетського автономного округу.

Людина, яка завантажила кадри, сказала, що гризуни були б цілком доречними у боксерському рингу, оскільки кожен з них намагався стати переможцем.

Неясно, що викликало їх маленьку війну на дорозі, і до кінця кліпу жоден з бабаків, здається, не перевершив іншого.

Marmot - це загальна назва для будь-якого виду з 14 гігантських ховрахів.

Вони зазвичай зустрічаються в Північній Америці і важать від трьох до семи кілограмів.