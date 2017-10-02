Росіяни зганьбилися незнанням географії через Алтай

Китайське видання China Daily опублікувало фотографії Алтаю, вказавши регіон частиною Китаю. Це одразу ж викликало обурення у користувачів соцмереж з Росії.

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"Помилуйтеся красою Алтаю - незаселеною територією Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю", – йдеться у повідомленні видання, яке не сподобалося росіянам й показало їхнє незнання географії, судячи з коментарів під постом в Twitter.

Check out some of the autumn scenery in Altay, a remote and sparsely populated part in NW china's Xinjiang Uygur autonomous region. pic.twitter.com/d3frx7h8cx — China Daily (@ChinaDailyUSA) October 2, 2017

Коментатори з РФ вважають, що російський регіон був "присвоєний" Китаєм. При цьому Алтай розташований не тільки в Росії: у Монголії, Казахстані та Китаї.