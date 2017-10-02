Росіяни зганьбилися незнанням географії через Алтай

10:04, 02 жовтня 2017
Курйози
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Коментатори з РФ вважають, що російський регіон був "присвоєний" Китаєм.

Опубліковане виданням фото Алтаю / фото twitter.com/ChinaDailyUSA

Китайське видання China Daily опублікувало фотографії Алтаю, вказавши регіон частиною Китаю. Це одразу ж викликало обурення у користувачів соцмереж з Росії.

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"Помилуйтеся красою Алтаю - незаселеною територією Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю", – йдеться у повідомленні видання, яке не сподобалося росіянам й показало їхнє незнання географії, судячи з коментарів під постом в Twitter.

Коментатори з РФ вважають, що російський регіон був "присвоєний" Китаєм. При цьому Алтай розташований не тільки в Росії: у Монголії, Казахстані та Китаї.

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Теги: #Китай та Алтай#присвоєння Алтаю