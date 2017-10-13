Пілот "Тойоти" заснув під час чемпіонату з перегонів на витривалість (відео)

В Японії під час чемпіонату світу з перегонів на витривалість пілот «Тойоти» Себастьєн Буемі заснув у машині, яка перебувала в боксі, як пише "Медуза".

Повідомляється, що Буемі готувався до тренувального виїзду на трасу, але втомився чекати і заснув. Колеги намагалися розбудити пілота по радіозв'язку, але той продовжував хропіти.

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Буемі прокинувся після того, як один з пілотів вдарив по машині. Організатори перегонів відзначили, що пілот втомився після довгого перельоту.