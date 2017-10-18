У Флориді прославилася курка, яка любить кататися по річці на дошці "паддл" (відео)
14:25, 18 жовтня 2017Курйози
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Господарка курки почала брати її з собою на річкові прогулянки через те, що та була гарною компанією, гарно трималася на дощці та не відволікала.
Курица Лоретта стала звездой во Флориде из-за своего увлечения кататься на доске "паддл"
Курка Лоретта стала зіркою у Флориді через своє захоплення кататися на дошці "паддл". Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"Паддлінг" - водна забавка, під час якої можна кататися на пластиковій дошці, допомагаючи собі веслом, дуже популярна у рідному місті курячої господарки. Та розповідає почала брати з собою курча на річкові прогулянки через те, що та була гарною компанією, гарно трималася на дощці та не відволікала розмовами.
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