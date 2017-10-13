В Китаї жінка знайшла 52-кілограмового удава у пральній машині (відео)

У південно-східній частині Китаю, в одному із міст провінції Гуандун жінка виявила 52-кілограмового удава. Він лежав просто у пральній машині, передає People's Daily, China.

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Так, китаянка почула шум всередині пральної машини й з'ясувала, що у ній перебуває удав. Його пізніше забрали до центру порятунку та реабілітації.

Удав - неотруйна змія, у Китаї вважається охоронюваним видом.

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