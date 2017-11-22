Величезний павук "взяв у заручники" жінку в її авто (відео)

Жителька австралійського міста Кофс-Харбор Бьянка Меррік поверталася додому, коли побачила на сонцезахисному козирку величезного павука.

І вона вирішила просто їхати далі, щоб не спровокувати пасажира, передає "Медуза".

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"Я їхала з роботи додому. Глянула вгору й побачила, як воно втупилося на мене, — розповіла вона. — Я думала зупинитися, але не знала, як я вийду з машини, тому вирішила, що найкращим варіантом буде просто їхати далі й уявляти, що павука там немає". За словами Меррік, це були найдовші 20 хвилин її життя.

Приїхавши додому, вона продовжила ігнорувати павука. "Я повільно вийшла з машини, закрила двері, лягла спати й уявляла, що нічого цього не відбувалося", — розповіла Меррік.

Наступного ранку жінка, озброївшись мітлою й спреєм від комах, перевірила салон автомобіля. Павука у ньому вже не виявилося. Принаймні, так вважає власниця машини.

Як повідомляв УНІАН, величезний павук-мисливець розміром з обідню тарілку сильно налякав пару в австралійському Квінсленді, несподівано з'явившись на скляних дверях будинку.