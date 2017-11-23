Кози розбрату: у спальному районі Києва сусідство з рогатою худобою посварило мешканців (відео)

У спальному районі Києва кози стали причиною конфлікту мешканців багатоповерхівки і приватного сектора, йдеться в сюжеті ТСН.

Кози пасуться серед багатоповерхівок. Об'їдають не тільки зелень, але і звалища. Худоба живе в єдиному приватному дворі, який стоїть у ямі між багатоповерхівками. Деякі мешканці багатоповерхівок не раді такому сусідству.

Інші - купують молоко у господарів і підгодовують кіз.