Кози розбрату: у спальному районі Києва сусідство з рогатою худобою посварило мешканців (відео)
06:35, 23 листопада 2017Курйози
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Кози стали причиною конфлікту мешканців багатоповерхівки і приватного сектора.
У спальному районі Києва кози стали причиною конфлікту мешканців багатоповерхівки і приватного сектора, йдеться в сюжеті ТСН.
Кози пасуться серед багатоповерхівок. Об'їдають не тільки зелень, але і звалища. Худоба живе в єдиному приватному дворі, який стоїть у ямі між багатоповерхівками. Деякі мешканці багатоповерхівок не раді такому сусідству.
Інші - купують молоко у господарів і підгодовують кіз.
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