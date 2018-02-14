Нацгвардія оголосила конкурс до Дня Святого Валентина

У силовій структурі шукають «найкращі гвардійські серця».

Національна гвардія України оголосила про творчу святкову акцію з нагоди дня всіх закоханих. Учасники повинні оприлюднити в соцмережах «серце з написом НГУ».

«Пошук найкращих «гвардійських сердець» розпочато! Намалюйте або іншим способом зобразіть серце з написом «НГУ», розмістіть на своїх сторінках в соцмережах з хештегом #lovengu", - йдеться в заяві силового відомства, оприлюдненій на сторінці в Facebook.

Відзначається, що найбільш цікаві, незвичайні і мотиваційні фото стануть основою матеріалу «В НГУ служити — це її любити» на офіційному сайті НГУ.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, у всьому світі відзначають День святого Валентина, який вважається покровителем усіх закоханих. В цей день в Україні планують одружитися 1830 пар.