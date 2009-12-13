«Міс Світу 2009» стала дівчина з Гібралтара

"Міс Гібралтар" у суботу стала володаркою титулу "Міс Світу - 2009", передає Лента.руз посиланням на AFP.

22-річна фахівець з кадрів Кайяне Алдоріно (Kaiane Aldorino) обійшла 111 інших претенденток. На другому місці опинилася красуня з Мексики, а третє зайняла представниця ПАР, де й проходив конкурс.

Церемонію провели з розмахом, вона відображала місцевий африканський колорит. Тим часом місцеві ЗМІ обрушилися з критикою на власті Йоханнесбурга, які витратили 12 мільйонів доларів на організацію конкурсу, але при цьому не можуть забезпечити прості потреби бідних верств населення.

Вперше конкурс "Міс Світу" пройшов у 1951 році. Найчастіше титул завойовували красуні з Венесуели та Індії: представниці цих двох країн вигравали боротьбу за корону по п`ять разів.