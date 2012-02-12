У Тернополі будуть штурмувати Снігову фортецю

У Тернополі розпочалося свято зими.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, в його рамках заплановано провести змагання із зимової риболовлі, змагання серед лижників, українські забави, показові виступи з біатлону.

Також бажаючих кататимуть на конях та двох повітряних кулях. Аби люди не замерзли, їх пригощатимуть гарячим чаєм та кашею з польової кухні. Окрім цього, на Тернопільському ставі, де відбуватиметься святкування, поставлено бочки, в яких палитимуть дрова і біля яких теж можна буде зігрітися.

Ще організатори обіцяють льодяні та снігові фігури, показовий штурм Снігової фортеці, санні катання, народні бої «Зима проти весни».

Також в рамках святкування біля пристані на сцені відбудеться концертна програма.

На святкування до Тернополя також запросили представників районів.

«Вони привезуть свої колективи, свої розваги, страви, характерні для їхнього регіону. При цьому у всіх районів буде якась група супроводу, що додасть масовості і колориту самому святу», – пояснив таку ініціативу міський голова Сергій НАДАЛ.

На проведення святкових заходів на ставі своє добро дало обласне Управління Міністерства надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, товщина льоду є достатньою для скупчення великої кількості людей.