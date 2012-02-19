Швед два місяці просидів у заваленій снігом машині

Житель шведського міста Оребро просидів у заваленій снігом машині більш як два місяці, доки його не виявив водій снігоходу, повідомляє Газета.Ru з посиланням на Telegraph.

«До нас надійшло повідомлення про те, що в глибині лісу, майже за кілометр від головної дороги, в автомобілі була знайдена людина», – розповів журналістам Еббе НЮБЕРГ, черговий поліцейський округу Вестерботтен.

У п'ятницю водій снігоходу помітив на пустинній лісовій дорозі міста Умеа (на південь від Полярного кола) занесений снігом автомобіль. Підійшовши ближче, він заглянув усередину і помітив дивне ворушіння. Протерши скло, він побачив чоловіка, який кутається в спальний мішок.

Е.НЮБЕРГ пояснив, що чоловік перебував «у критичному стані», не міг рухатися і говорити. Його одразу ж доставили до найближчої лікарні.

«Це просто дивно, що він живий!» – признався поліцейський, додавши, що останнім часом температура в регіоні рідко піднімалася вище позначки –30.

Поки що незрозуміло, скільки часу швед просидів у машині. Сам він каже, що не їв з грудня.

Як людина змогла вижити в таких умовах і чому весь цей час його ніхто не розшукував, належить з'ясувати лікарям і поліції.