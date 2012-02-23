ОДА: Дніпропетровська область зменшує борги з зарплатні

Дніпропетровська область перебуває серед лідерів за рівнем середньомісячної зарплати в Україні, заявляє заступник голови облдержадміністрації Марія ПУСТОВАЯ.

Як повідомляє ІА «Міст-Дніпро» з посиланням на прес-службу ОДА, за її словами, «середньомісячна заробітна плата в області за 2011 рік становила 2791 грн., що в 2,8 разу перевищує рівень мінімальної заробітної плати по Україні. При цьому середня заробітна платня на підприємствах базових галузей регіональної економіки, таких як ГМК і енергетика, 5 тис. грн. У рейтингу областей України Дніпропетровський регіон - серед лідерів за рівнем середньомісячної заробітної плати. Темп зростання номінальної заробітної плати щодо відповідного періоду минулого року становив 17,8%».

При цьому М.ПУСТОВАЯ відзначила, що відбувається постійне зменшення заборгованості по заробітній платі, яка залишилася від попередніх років.

«За 2011 рік у регіоні скорочена загальна заборгованість по виплаті заробітної плати на 36%, або на 8,4 млн. грн. На 1 січня 2012 року обсяг загальної заборгованості становив 14,8 млн. грн. Кількість підприємств-боржників з виплати заробітної плати скорочена на 46 одиниць: з 77 підприємств на 1 січня 2011 року до 31 підприємства на 1 грудня 2011 року. Всього, завдяки жорсткому контролю з боку губернатора Олександра ВІЛКУЛА, протягом 2010-2011 рр. заборгованість із заробітної плати скоротилася у 6 разів - з 89 млн. грн. до 14,8 млн. грн. На сьогодні в області відсутня заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів», - заявила М.ПУСТОВАЯ.

За її словами, в Дніпропетровській області окрему увагу приділяють детінізації трудових відносин і легалізації доходів працюючого населення. За дорученням губернатора О.ВІЛКУЛА для забезпечення дотримання законних прав громадян з 2011 року в області, в кожному місті і районі створено і працюють робочі групи з питань легалізації заробітної плати, куди входять відповідні контролюючі органи.

Як відзначила М.ПУСТОВАЯ, за підсумками 2011 року на 1 165 підприємствах області була підвищена заробітна плата співробітникам.