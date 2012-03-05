Злочинці викрали серце святого, а золота не чіпали

Невідомий викрав головну реліквію католицького собору Христа в столиці Ірландії Дубліні - серце святого Лоуренса О'тула, який жив в 12-ому столітті.

О'тул був єпископом Дубліна з 1162 по 1180 рік. Його серце з 13-го століття зберігалося в соборі в дерев'яній коробці, яка лежала в залізній скриньці. Він був канонізований в 1225 році завдяки чудесам, які стали відбуватися на місці його поховання. За даними поліції, 3 березня зловмисник прорізав отвір в ящику і викрав реліквію.

Як відзначив настоятель собору, реліквія не має матеріальної цінності, але вона безцінна для прихожан. Цікаво, що, забравши серце, грабіжники проігнорували золоті чаші і свічники, які цінніші з погляду наживи.

ТСН