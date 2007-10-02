Уго Чавес подався у співаки

Президент Венесуели представив публіці свій перший компакт-диск під назвою "Пісні назавжди".

Як повідомляють аргентинські ЗМІ, до збірки увійшли популярні венесуельські і мексиканські пісні, які лідер Венесуели виконував під час недільних теле- і радіопередач "Алло, президент".

Президент Венесуели, який любить виголошувати багатогодинні промови, щоб дати можливість трішки передихнути слухачам, часто розважав їх своїм співом.

Передбачаючи можливу критику з боку політичних супротивників, Уго Чавес поспішив заявити, що "CD - це чергова витівка начальника прес-служби президента".

На компакт-диску представлена фотографія усміхненого Чавеса в його відомій червоній сорочці з широкополим капелюхом на голові і мікрофоном у руках.

Як відзначають аргентинські ЗМІ, поки що не вирішено продавати CD чи поширювати їх безкоштовно.

РІА Новости