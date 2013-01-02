Вебстер назвав найпопулярніші слова 2012 року
09:28, 02 січня 2013Курйози
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Найпопулярнішими словами 2012 року за версією словника Вебстер стали «капіталізм» і «соціалізм».
Вебстер назвав найпопулярніші слова 2012 року
Експерти лексикографічного проекту традиційно засновують свій вибір на кількості англомовних запитів користувачів.
Інтерес до слів «капіталізм» і «соціалізм» був найбільш гострим під час передвиборної кампанії в США, особливо при обговоренні кандидатами своїх програм в галузі охорони здоров'я.
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