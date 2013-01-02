Конгрес США затвердив план запобігання «фіскального обриву»

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse. Угода передбачає скасування податкових пільг для громадян США, чий річний дохід перевищує 400 тисяч доларів (450 тисяч доларів для сімей). В результаті прийняття угоди автоматичний секвестр бюджету - скорочення загальних витрат бюджету США на 1,2 трильйона доларів у 2013-2021 роках - відкладається на два місяці.

Документ був схвалений 257 голосами членів Палати представників проти 167 голосів. Для остаточного ухвалення угоди він повинен бути підписаний президентом США Бараком Обамою. Як очікується, це відбудеться в найближчі години.

Згідно з документом, громадяни США з річним доходом понад 400 тисяч доларів повинні будуть платити податки в розмірі 39,6 відсотків. Крім того, угода передбачає підвищення податку на нерухомість вартістю від 10 мільйонів доларів.

Як очікується, ці заходи дозволять збільшити держдоходи на 600 мільярдів доларів протягом 10 років. Угода була прийнята після довгих обговорень в Палаті представників. На першому засіданні палати, яке пройшло вдень 1 січня, республіканська більшість відхилила голосування, наполягаючи на внесенні поправок до угоди.

Так, республіканці пропонували додатково скоротити держвитрати на 330 мільярдів доларів, чого не передбачав документ, схвалений Сенатом США раніше в той самий день. Республіканці пропонували повернути угоду на повторний розгляд Сенатом США після внесення необхідних поправок. Однак після переговорів з лідерами Сенату, які висловилися проти змін, члени Палати представників відмовилися від плану зміни угоди.