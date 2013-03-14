Харків'янам запропонують нову забаву - кролячі перегони

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на представника Асоціації кролівників України Анастасію Настенко.

За її відомостями, кролячі перегони пройдуть 13 квітня в рамках Українського форуму кролівників у Харкові.

А. Настенко додала, що перегони пройдуть на базі Харківського зоопарку, і всі бажаючі власники кроликів зможуть принести своїх вихованців для участі в них. Захід буде безкоштовним, учасникам потрібно буде тільки зареєструватися й оформити довідку від ветеринара.

Представник асоціації зазначила, що перед змаганнями учасникам буде необхідно потренувати своїх тварин, бо на дистанції будуть передбачені бар’єри. «У Європі кроликів поділяють на дві вікові категорії - юніорів та дорослих, і для кожного призначені свої бар’єри. Харківські тварини поки не такі треновані, тому ми ще визначаємо, якої висоти бар’єри поставити», - сказала А. Настенко.

За її словами, у перегонах візьмуть участь 30-40 тварин. Переможці та призери отримають грамоти, кубки та їстівні призи для кролів.

А. Настенко зауважила, що кролячі перегони відомі у світі вже близько 90 років, але в Україні така розвага поки не дуже популярна.