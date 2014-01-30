В американському McDonald's продавали Happy Meal з героїном

За даними слідства, покупці під'їжджали на машині до віконця mcdonald's і вимовляли пароль: "Я хотів би замовити іграшку". Після цього вони простягали гроші і отримували пакунок, в якому разом з дитячим обідом і іграшкою лежали наркотики, передає ИТАР-ТАСС.

Читайте такожСБУ спалила наркотиків на мільйон доларів (фото)Як повідомили ЗМІ, Денніс була заарештована після того, як поліцейські під виглядом покупців придбали у неї коробочку з-під Happy Meal з десятьма пакетиками героїну. При обшуку у жінки було знайдено ще 50 пакунків з наркотиком.

Також в цьому місяці за торгівлю героїном був заарештований один із співробітників McDonald's у розташованому неподалік від Піттсбурга містечку Маррисвилл.