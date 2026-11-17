Дслідники перевірили, що відбувається з клітинами шкіри під ультрафіолетом, якщо заздалегідь "підгодувати" їх медом.

Мед давно використовують у медицині, щоб загоювати рани, але, схоже, на цьому його можливості не закінчуються. Науковці з Італії вирішили з'ясувати, чи може різнотравний мед допомогти клітинам шкіри пережити шкідливу дію сонця. Про це пише SciTechDaily.

Як нагадує видання, ультрафіолет від сонячного світла пришвидшує старіння шкіри і створює для клітин стрес. Через це в них можуть виникати пошкодження, які передують раку шкіри. Тож учені шукають нові способи краще її захистити.

Мед і так цінують у медицині та косметології, бо він має антиоксидантні, протимікробні та протизапальні властивості і допомагає ранам загоюватися. Стерильні пов'язки, гелі та мазі з медом застосовують, коли лікують опіки і рани, які погано гояться.

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Ідея дослідження належить Фікіє Фульї Кавак. Вона працює в в Сассарському університеті, що в італійському місті Сассарі на острові Сардинія.

"Мене завжди цікавило те, що деякі види меду, як-от мед манука, застосовують у засобах медичного класу. Це підштовхнуло мене до питання, чи може якісний різнотравний мед також мати помітний захисний вплив на клітини шкіри людини", – розповіла Кавак.

Для експерименту дослідники виростили разом кілька видів клітин шкіри людини, а саме стовбурові клітини, фібробласти та кератиноцити. Їх помістили в біореактор із постійним потоком рідини, який імітує умови всередині шкіри. Частину клітин протягом 48 годин обробляли 1-відсотковим розчином різнотравного меду, а вже потім опромінювали ультрафіолетом. Інші клітини залишили без меду.

Після цього команда порівняла, як клітини реагують на стрес від ультрафіолету. За допомогою генетичного аналізу (ПЛР у реальному часі) вчені також відстежили роботу генів, пов'язаних зі старінням, реакцією на стрес, оновленням тканин і так званою стовбуровістю. Так називають здатність стовбурових клітин відтворювати самих себе або перетворюватися на інші, спеціалізовані клітини.

Результати показали, що мед, найімовірніше, допоміг стовбуровим клітинам і фібробластам краще впоратися з наслідками опромінення.

"У стовбурових клітинах шкіри мед посилював активність маркерів, пов'язаних зі стовбуровістю, і водночас знижував активність генів, пов'язаних зі старінням", – пояснила Кавак.

Крім того, як розповідається в матеріалі, стовбурові клітини, оброблені медом, виділяли менше оксиду азоту і мали вищу антиоксидантну здатність. Це може свідчити про те, що вони краще захищалися від стресу. Генетичний аналіз також показав, що в них активніше працювали гени, які відповідають за захист від стресу, а ще змінилися сигнали, що керують поділом та оновленням клітин.

"Особливо цікаво було те, що мед ніби допомагав клітинам знайти здоровіший баланс після ультрафіолетового стресу. Замість того щоб штовхати клітини до надмірної реакції відновлення, він, схоже, підтримував захисні механізми, водночас тримаючи під контролем сигнали, пов'язані з оновленням", – розповіла науковиця.

Водночас, як наголошує видання, це лише перші ознаки того, що різнотравний мед може допомагати захищати шкіру. Чи працює це так само в організмі людини, дослідники поки не встановили.

"Наше дослідження проводили на клітинних експериментальних моделях, а не на людях, тож перш ніж давати будь-які практичні рекомендації, потрібні подальші лабораторні, доклінічні та клінічні дослідження", – наголосила Кавак.

Інші дослідження

Раніше вчені запропонували переглянути, як ставлять діагноз "ожиріння", бо самого лише індексу маси тіла для цього замало. За новими критеріями лише 25–33% людей, яким зараз ставлять цей діагноз, справді мають проблеми зі здоров'ям. Водночас ще 5–9% людей, наприклад тих, у кого високий відсоток жиру в організмі, навпаки, отримали б діагноз "ожиріння".

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