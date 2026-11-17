У банку Chase заявили, що технічні проблеми не були наслідком кібератаки.

У понеділок, 16 листопада, тисячі клієнтів повідомили про проблеми з доступом до своїх онлайн-рахунків у кількох великих американських банках та сервісі грошових переказів Zelle після того, як технічна проблема в JPMorgan Chase спричинила ланцюгову реакцію в усій фінансовій системі, повідомляє AP.

Видання розповіло, що у банку Chase заявили, що технічні проблеми не були наслідком кібератаки і що вони працюють над тим, щоб відновити роботу банківських сервісів до кінця понеділка.

"У JPMorgan Chase виникла тимчасова проблема, пов’язана з програмною помилкою в локальній апаратній системі – це не має відношення до кібербезпеки", - заявив прес-секретар банку Джо Евангелісті.

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Зазначається, що ці перебої сталися через кілька днів після того, як технічні проблеми зачепили інші сектори економіки США.

Зокрема, в четвер масштабний збій у роботі Microsoft вплинув на такі сервіси, як Outlook, Teams та штучний інтелект Copilot.

У п’ятницю збій у роботі національної системи управління повітряним рухом призвів до призупинення всіх авіарейсів у США на кілька годин та спричинив перебої в авіаперевезеннях по всій країні протягом вихідних.

У понеділок компанія United Airlines повідомила, що усунула збій у роботі внутрішньої системи, який спричинив затримки вильотів.

Видання зауважило, що технічні проблеми, що виникли в понеділок, стосувалися переважно клієнтів Chase та клієнтів інших банків, які намагалися здійснити операції з Chase. У цих банків, зокрема Bank of America та Citigroup, не було проблем із наданням банківських послуг.

Представник U.S. Bank заявив, що на системи банку це безпосередньо не вплинуло, але "клієнти, які намагаються надсилати або отримувати платежі через Zelle за допомогою іншої фінансової установи, можуть зіткнутися із затримками в обробці транзакцій".

Деякі клієнти Chase отримали повідомлення такого змісту: "Деякі послуги наразі недоступні. Ми працюємо над вирішенням проблеми. Будь ласка, спробуйте пізніше".

Збої в США

Раніше УНІАН повідомляв, що Федеральне управління цивільної авіації 13 листопада призупинило всі польоти в США через проблеми зі зв’язком у регіональних центрах управління повітряним рухом. В повідомленні FAA зазначено, що призупинення польотів було введено "через надзвичайні обставини та з міркувань безпеки". За попередньою інформацією, причиною стали проблеми з обладнанням та авіадиспетчерським зв'язком. Літакам, які готувалися до вильоту, наказали залишатися на землі до подальших розпоряджень.

Також ми писали, що масштабний збій у роботі сервісів Microsoft торкнувся користувачів одразу в 74 країнах. Проблеми виникли з Outlook, Teams та Copilot. Збої почалися у четвер, 12 листопада, і торкнулися як приватних користувачів, так і компаній та державних установ. Багато хто зіткнувся з неможливістю надсилати та отримувати електронні листи, відкривати поштові скриньки та користуватися окремими функціями Microsoft 365. За даними сервісу Downdetector, кількість скарг на роботу Outlook у США в піковий момент перевищила 130 тисяч.

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