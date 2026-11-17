Дональд Трамп допустив особисту розмову з Кім Чен Ином під час поїздки до Китаю, хоча раніше в Білому домі заявляли, що такої зустрічі в планах немає.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час поїздки до Китаю може зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. За його словами, така розмова може відбутися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, пише Bloomberg.

У понеділок Трамп вирушає з Вашингтона для участі в самітах на Філіппінах і в Китаї. Там він планує провести тристоронню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном і правителем Росії Володимиром Путіним.

"Ми зустрінемося з президентом Сі. Він був тут місяць тому, і ми також зустрінемося з президентом Путіним, і ми можемо зустрітися також з Кім Чен Ином", – сказав Трамп журналістам у понеділок, залишаючи Білий дім.

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Він додав, що ця поїздка може стати можливістю "багато чого досягти".

Трамп заявив, що зустріч із Кім Чен Ином може відбутися саме в Китаї. Водночас Північна Корея поки не коментувала можливість особистої розмови свого лідера з президентом США.

Американський президент неодноразово висловлював бажання зустрітися з Кімом. Однак високопосадовець адміністрації під час брифінгу для журналістів у п'ятницю заявив, що зустріч із північнокорейським лідером під час цієї поїздки не передбачається.

Трамп і Кім Чен Ин не зустрічалися після повернення президента США до влади

Трамп і Кім Чен Ин кілька разів зустрічалися під час першого президентського терміну американського лідера. Однак після повернення Трампа на посаду в січні 2025 року вони особисто не бачилися.

Президент США дав зрозуміти, що хоче відновити відносини з північнокорейським лідером, які він називав позитивними, попри суттєві розбіжності між Вашингтоном і тоталітарним режимом Кіма.

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