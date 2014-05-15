В США кіт захистив дитину від нападу злого собаки

Інцидент відбувся у Бейкерсфілді, Каліфорнія.

Після того, як пес учинив підлий напад на хлопчика, кіт відігнав його. Інцидент обійшовся легкими пораненнями сина і його матері, участь кота допомогла запобігти більш серйозним ураженням дитини.

Після того, як мати перевірила рани свого сина, вона побігла сама відганяти собаку, щоби запобігти повторному нападу. Матір також постраждала від собаки, але хазяї тварини спромоглися заспокоїти свого агресивного улюбленця.