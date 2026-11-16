На фронті загинув ексмер Рави-Руської Микола Зінько (фото)

Він служив заступником командира батальйону у 5-й окремій штурмовій бригаді.

На війні загинув військовослужбовець 5-ї окремої штурмової бригади, колишній мер Рави-Руської та голова Львівської обласної організації ВО "Свобода" Микола Зінько. Про загибель побратима на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер партії Олег Тягнибок.

"Трагічна звістка для усієї свободівської родини. Загинув наш побратим, боєць "Легіону Свободи", багатолітній свободівець, колишній міський голова Рави-Руської, що на Львівщині, голова Львівської обласної організації ВО "Свобода" Микола Зінько", - написав Тягнибок.

Обставини, дата та напрямок фронту, де загинув військовослужбовець, у повідомленні не вказуються.

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За інформацією очільника ВО "Свобода", Зінько народився у жовтні 1987 року в Раві-Руській. Зростав у націоналістичному середовищі. Його мама народилася в Сибіру в родині репресованих. Її батьки, родом зі Стрийщини, були вивезені через те, що дідів брат належав до УПА.

Як зазначає Тягнибок, Микола закінчив факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, став членом "Свободи" із 2009 року. Очолював Рава-Руську міську організацію "Свободи" та був депутатом Рава-Руської міської ради.

З початком російсько-української війни добровільно пішов на фронт, служив у добровольчому батальйоні "Січ". У 2015-му був відкликаний зі служби та став міським головою Рави-Руської.

За словами Тягнибока, коли почалася повномасштабна війна, Зінько знову відправився на фронт.

"Спочатку служив у ДФТГ "Свобода", а потім заступником командира батальйону у 5-й окремій штурмовій бригаді", - розповів він.

Загибель на війні популярного українського блогера

15 жовтня під час бойового завдання на фронті загинув популярний український блогер та військовослужбовець Кирило Солошенко, відомий у мережі як Кирило Акуратний.

Як відомо, боєць закрив собою побратима від прямого удару російського FPV-дрона.

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