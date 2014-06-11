У Шотландії виготовили ковбаски "зі смаком збірних-учасниць" ЧС з футболу

М'ясник Джеймс Хейг виготовив обмежену кількість ковбасок з індивідуальним смаком, що відповідає національним традиціям країн, чиї збірні братимуть участь у чемпіонаті світу з футболу. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на британські ЗМІ.

Джеймс Хейг, який працює в шотландському місті Абердін, випустив у продаж унікальну партію ковбасок декількох сортів. Кожен з них відповідає індивідуальним смаковими якостями, властивим країні, чия збірна бере участь у чемпіонаті світу. Наприклад, в російському варіанті ковбасок присутні смак свинини і горілки, у швейцарському - свинини та сиру, у голландському - свинини, сиропу та вафель. По мірі того, як збірна тієї чи іншої країни буде залишати чемпіонат світу, "її" ковбаски зникатимуть з продажу.

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"У зв'язку з тим, що збірна Шотландії не потрапила на чемпіонат світу в Бразилії, ми придумали ідею, покликану підняти галас у нашій країні на час турніру. З тих пір як з 9 червня покупці отримали можливість придбати нашу продукцію, було продано півтори тисячі ковбасок", - сказав Хейг.

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У недавньому минулому заповзятливий м'ясник вже виготовляв спеціальні ковбаски. Після того, як на торішньому Вімблдоні в одиночному розряді перемогу здобув британський тенісист Енді Маррей, Джеймс Хейг реалізував 1200 упаковок свого фірмового продукту зі смаком шампанського та полуниці.