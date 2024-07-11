У штанах чоловіка знайшли шість полотняних мішків на шнурках, заклеєних скотчем.

Чоловік намагався перевезти через кордон сотню змій у себе в штанах. Як повідомляє CNN, чоловіка спіймали під час спроби переправити рептилій у материковий Китай.

Під час перевірки в кишенях його штанів поліцейські виявили шість полотняних мішків на шнурках, заклеєних скотчем.

Поліцейські відкрили сумки і виявили, що в кожній із них було кілька живих змій різних форм і кольорів. Загалом правоохоронці нарахували 104 рептилії.

Відео дня

Пізніше було ідентифіковано п'ять видів змій - молочна змія, західна свиняча змія, кукурудзяна змія, техаська щуряча змія і бичача змія. Жоден із видів не отруйний, а більшість видів не трапляється в Китаї.

У митному відомстві не уточнили, чи був затриманий чоловік, але попередили, що "у разі порушення правил митниці людина нестиме юридичну відповідальність відповідно до закону".

Нагадаємо, раніше житель Рівненської області викликав поліцію через пакетик конопель. Чоловік заявив, що в нього вкрали пакетик конопель, і просив правоохоронців відшукати його. У крадіжці підозрював знайомих, які гостювали в нього напередодні.

Патрульні виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Факт викрадення не підтвердився. Пізніше чоловік зізнався, що сам сховав пакетик і не зміг знайти, тому й зателефонував до поліції.

Вас також можуть зацікавити новини: