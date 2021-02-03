Жінка намагалася нелегально перевезти через кордон п’ять ікон, датованих XIХ століттям.

У пункті пропуску «Гоптівка» (Харківська обл.) затримано жительку Запоріжжя за спробу контрабанди п’ятьох старовинних ікон до Росії.

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Про це у Facebook повідомив речник Управління Служби безпеки у Запорізькій області Сергій Левченко.

За попередніми даними слідства, жителька Запоріжжя, яка займається скуповуванням і продажем антикваріату, намагалася нелегально перевезти до РФ п’ять ікон, датованих XIХ століттям. Своїх закордонних клієнтів вона підшукала через Інтернет, на спеціалізованому сайті.

«Правоохоронці затримали перевізника «товару» у пункті пропуску «Гоптівка» під час спроби незаконного переправлення культурних цінностей, які були приховані серед багажу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вилучені предмети старовини направлено на відповідні експертизи.

За даним фактом слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу ("контрабанда").

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Автор: Світлана Макринська