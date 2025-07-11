Лот пішов з молотка після 10 хвилин торгів, за $10,1 млн. На цю сумочку було 9 претендентів.

Оригінальну дамську сумку Hermès, яка належала Джейн Біркін, продали на аукціоні Sotheby's за рекордну суму. Таким чином ця сумка стала найдорожчою з коли-небудь проданих на торгах.

Нагадаємо, попередній рекорд був за сумкою Hermès Kelly з крокодилячої шкіри з діамантами, проданою 2021 року за $513 тис.

Відео дня

Як повідомили в аукціонному домі, лот пішов із молотка після 10 хвилин торгів, за $10,1 млн. Покупцем став приватний колекціонер із Японії.

У повідомленні аукціонного дому зазначено, що в торгах взяли участь 9 дуже зацікавлених покупців.

Представник аукціонного дому Sotheby's Морган Халімі сказала, що сума, яку заплатили за сумку, показує "вражаючу силу легенди".

Сумка для Джейн Біркін: історія

Чорну шкіряну сумку виготовили для співачки й актриси Джейн Біркін 1985 року. Ідея її деізайну виникла абсолютно випадково, після того, як сидячи на сусідніх кріслах у літаку з головою Hermès Жаном-Луї Дюма, співачка впустила сумку, з якої все висипалося. Біркін запитала Дюма, чому модний дім не робить сумки побільше і з кишенями.

Після цього Жан-Луї Дюма створив ескіз дамської сумочки, яка задовольнила побажання відомої актриси.

Потім модний дім почав продавати цю сумку массосо і вона стала однією з найбільш впізнаваних і бажаних розкішних аксесуарів серед модниць.

У 1994 році Джейн Біркін продала сумку Hermès на аукціоні, щоб зібрати гроші для благодійної організації з боротьби зі СНІДом.

Нині деякі моделі Birkin коштують десятки тисяч доларів. Серед власниць таких сумочок багато знаменитостей. Наприклад, Кейт Мосс, Вікторія Бекхем і Дженніфер Лопес.

Інші новини про аукціони

Раніше жінка придбала на аукціоні загублену валізу і дещо знайшла в ній. Річ у тім, що часто на продаж виставляють цілу валізу, не розкриваючи її. Таким чином, ні аеропорт, ні учасники аукціону не знають, що саме продається.

Вас також можуть зацікавити новини: