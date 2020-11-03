У світі провели перше весілля через сервіс відеоконференції ZOOM.
Читайте такожУ Британії пара провела оголене весілля (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що одружилися таким чином 28-річна аргентинка Августина та 32-річний американець Скотт. Вони познайомились три роки тому і відтоді почали зустрічатись.
«У січні Скотт зробив коханій пропозицію, весілля запланували на березень та хотіли відгуляти його в Аргентині – на батьківщині нареченої. Але пандемія розлучила пару – вона в Аргентині, він у США, і отримати дозвіл на виїзд не міг, адже формально не був одруженим», – говориться в сюжеті
Тоді чоловік отримав онлайн-ліцензію на шлюб в штаті Юта, до пари в ZOOM приєднався суддя штату, який і зареєстрував шлюб. Тепер Скот готується подати документи на отримання дозволу на в`їзд в Аргентину, щоб возз'єднатися з коханою.
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