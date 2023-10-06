Мовознавець присоромив за помилку відому актрису театру та кіно України.

Найвідоміший мовознавець України Олександр Авраменко записав показовий урок про провальний наголос у слові "листопад" на прикладі помилки української актриси театру та кіно Ірми Вітовської.

Він показав фрагмент запису одного з ефірів за її участі на телебаченні, в якому Вітовська неправильно вимовляє це слово. Тож як правильно: "листОпад" чи "листопАд" - вчитель пояснив у своєму експрес-уроці.

"Слід казати не "листОпад", а "листопАд"", - підкреслив Авраменко.

Також він акцентував, коли ми вже кажемо "листопАд", не потрібно додатково уточнювати, що це саме "місяць". "Й без того зрозуміло, що "листопАд" - це один з осінніх місяців, тож уникайте канцелярських кліше, накшталт: "У травні місяці чи в листопАді місяці", - вказав мовознавець.

Авраменко пояснив, як вживати підступну конструкцію "за рахунок"

Раніше топ-вчитель України пояснив, як правильно вживати підступну мовну конструкцію "за рахунок". Лінгвіст порадив замість неї використовувати у реченнях слова "коштом", "завдяки" або "використовуючи". Однак для кожного з них є свій контекст - про те, де ліпше вживати слова, Авраменко пояснив на прикладі фраз.

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